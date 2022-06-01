В России создали систему управления доступом со смартфона

Ростех представил умную систему управления доступом SmartAirKey

Госкорпорация Ростех создала систему управления доступом с помощью смартфона. Об этом сообщает ТАСС.

Система SmartAirKey была представлена специалистами холдинга «РТ-Проектные технологии» госкорпорации Ростех, ее разработчиком является ООО «Смартэйркей». Продукт презентовали на форуме ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде. Система позволяет открывать электромеханические и электромагнитные замки цифровым криптографическим ключом из мобильного приложения.

SmartAirKey состоит из приложения, защищенной облачной платформы и контроллера управления. Устройство позволяет использовать электронные ключи для открытия дверей, шлагбаумов и турникетов. Сервис адаптирован под iOS и Android. Система работает без доступа в интернет — приложение связывается с контроллером по криптозащищенному протоколу через Bluetooth.

По словам представителей госкорпорации, разработку можно применять при реализации программ по развитию городской инфраструктуры. «Единый формат защищенного цифрового ключа позволяет также создавать распределенные городские системы управления доступом, предоставляя возможность обмениваться ключами, в том числе временными, различным организациям, офисам, жилым комплексам», — отметили в Ростехе.

В начале мая входящий в состав «Ростеха» холдинг «Росэлектроника» представил Bluetooth-датчики для умного дома. Разработанные в России датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля.