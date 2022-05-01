В России разработали датчики для умного дома

«Ростех» представил беспроводные датчики для умного дома

Входящий в состав «Ростеха» холдинг «Росэлектроника» представил Bluetooth-датчики для умного дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Созданные беспроводные устройства базируются на технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE), что позволяет увеличить срок автономной работы до десяти лет. Разработанные в России датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля. «Информация с датчиков поступает в мобильное приложение и систему мониторинга», — отметили представители «Ростеха».

«Линейка включает семь устройств, отличающихся набором встроенных и внешних сенсоров, а также типом и емкостью элементов питания», — говорится в сообщении. Умные девайсы были разработаны в рамках партнерства с российской компанией ООО «Тесла Смарт». Серийным выпуском гаджетов для умного дома и промышленного интернета вещей займутся на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов (РЗМКП), который выходит в «Росэлектронику».

«Мы видим широкие возможности применения новых датчиков — на складах с особыми условиями хранения, в промышленном холодильном оборудовании, в теплицах и в системах "умный дом"», — подчеркнул гендиректор завода Аркадий Орлов.

В начале апреля «Ростех» анонсировал отечественный роутер с защитой от DoS- и DDoS-атак. Девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000», аппарат предназначен для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.