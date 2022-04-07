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В России представили защищенный роутер

«Ростех» анонсировал защищенный от хакерских атак роутер

Фото: «Росэлектроника»

«Ростех» анонсировал отечественный роутер с защитой от DoS- и DDoS-атак. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Устройство было представлено холдингом «Росэлектроника», который входит в состав «Ростеха», на XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000» и предназначен для защиты пользователей от DoS- и DDoS-атак. Создатели гаджета позиционирует его как устройство для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

Роутер оснащен PoE-портами (PoE — Power over Ethernet), через них происходит одновременная передача данных и электропитания. По словам специалистов, это позволяет развернуть систему видеонаблюдения высокой четкости и организовать доступ к видео-конференц-связи. «Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Представители холдинга также рассказали, что роутер имеет модульную структуру. Это позволит кастомизировать устройство под нужды конкретного клиента.

В конце марта «Ростех» представил защищенный телефон AYYA T1 с функцией отключения микрофона и камеры. Новый трастфон базируется на российской операционной системе «Аврора».

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Андрей Ставицкий
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