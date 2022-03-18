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В России представлен защищенный смартфон

«Ростех» представил защищенный смартфон AYYA T1

Фото: «Ростех»

В России представили защищенный телефон AYYA T1 с функцией отключения микрофона и камеры. Об этом сообщает издание CNews.

Девайс разработан компанией «СмартЭкоСистема» концерна «Автоматика», который входит в «Ростех». По словам представителей корпорации, устройство предназначено для применения в компаниях и организациях, уделяющих особое внимание вопросам информационной безопасности. Трастфон AYYA T1 базируется на российской операционной системе «Аврора».

Отличительной особенностью анонсированного устройства является возможность отключения камеры и микрофона. Аппарат имеет восьмиядерный процессор, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, две камеры — основную и фронтальную.

По словам создателей гаджета, ОС «Аврора» обеспечивает защищенный доступ к информационным системам предприятия. Операционная система поможет решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений. Производитель уточнил, что «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

«Наши заказчики уже рассматривают включение трастфона AYYA T1 в свои проекты», — отметил коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

В октябре 2021 года отечественный смартфон AYYA T1 обнаружили в магазинах сети «М.Видео—Эльдорадо». Стоимость защищенного аппарата составила 18,9 тысячи рублей.

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Андрей Ставицкий
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