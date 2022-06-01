В ДНР назвали число помещенных в СИЗО украинских военнопленных в Мариуполе

Минюст ДНР сообщил, что более 100 военнопленных были помещены в СИЗО в Мариуполе

Более 100 украинских военнопленных, сложивших оружие в Мариуполе, были помещены в следственные изоляторы (СИЗО). Такое число назвал министр юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Сироватко, передает РИА Новости.

«Они уже не пленные, по ним будет принимать решение суд», — заявил глава Минюста.

Ранее в ведомстве сообщали, что в ДНР содержатся 2,3 тысячи пленных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе. С военнослужащими работают следователи.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал первые кадры с места содержания пленных украинских бойцов. Он подтвердил, что здесь находятся 2300 человек, среди которых представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и батальона «Азов».