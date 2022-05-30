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В ДНР назвали число пленных с «Азовстали»

Минюст ДНР сообщил о содержании в республике 2300 пленных с завода «Азовсталь»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Донецкой народной республики (ДНР) содержатся 2,3 тысячи пленных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Такое число назвали в Министерстве юстиции республики, передает РИА Новости.

Военный корреспондент Андрей Руденко показал кадры с места содержания бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедших с комбината. Руденко подтверждал, что всего в этом месте содержатся 2300 человек, среди которых бойцы украинского батальона «Азов», нацгвардии и ВСУ.

Ранее в мае президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен. Речь идет о 2,5 тысячи военнослужащих, которые были заблокированы на территории комбината.

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Варвара Кошечкина
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