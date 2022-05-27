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Опубликованы первые кадры с места содержания военнопленных с «Азовстали»

Военкор Руденко показал видео с места содержания вышедших с «Азовстали» военнопленных

Военный корреспондент Андрей Руденко показал первые кадры с места содержания бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедших с комбината «Азовсталь» к российским войскам. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что пункт, где сейчас находятся украинские военнопленные, посетил министр юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Сироватко.

По словам Руденко, всего в этом месте содержатся 2300 человек, среди которых бойцы украинского батальона «Азов», нацгвардии и ВСУ.

«"Эвакуация", по словам [президента Украины Владимира] Зеленского, прошла удачно, прям в одну из тюрем ДНР», — написал в посте военкор.

26 мая посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что в республиках Донбасса находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. «Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — подчеркнул дипломат.

Позже в этот же день Народная милиция ДНР нашла на заводе «Азовсталь» группу спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военных. Их задержали и направили к месту временного содержания.

Варвара Кошечкина
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