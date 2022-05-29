Франция и Германия призвали Путина освободить украинских военных с «Азовстали»

Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.

В администрации главы Франции подчеркнули, что речь идет о 2,5 тысячи украинских военнослужащих, которые были заблокированы на территории комбината.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции».

Скрывающиеся пленные

26 мая стало известно, что Народная милиция ДНР нашла на заводе «Азовсталь» группу спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военных. Глава республики Денис Пушилин не стал называть точное число найденных бойцов, но сообщил, что они были задержаны и направлены к месту временного содержания.

Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная… Пока никто в этом не распишется Денис Пушилин Глава ДНР

Пушилин заверил, что Народная милиция продолжит разминирование и расчистку территории завода. Все обнаруженные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут задержаны и конвоированы.

Позже замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что еще как минимум трое украинских военных сдались в плен на территории завода «Азовсталь» российским войскам.

Насколько я понял, там трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться Эдуард Басурин Замначальника управления Народной милиции ДНР

По его мнению, на территории комплекса могут скрываться и другие бойцы ВСУ или члены националистического полка «Азов». Точная информация на этот счет станет известна позднее, добавил он.

Дальнейшая судьба пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе украинских военнопленных.

Также он отказался комментировать вопрос, будут ли осуждены украинские пленные и станут ли их привлекать для восстановления городов ДНР и ЛНР.

Здесь ничего не могу сказать, по-прежнему это прерогатива только наших военных Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

При этом Денис Пушилин заявил, что вышедших с «Азовстали» украинских военных неизбежно ждет трибунал. Позже он сообщил, в что республике уже началась работа над созданием его устава.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве приветствуют разработку устава трибунала над военнопленными. Она добавила, что «преступления не останутся безнаказанными».

Обмен

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предложил вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, остающихся на территории завода «Азовсталь», на пленных военнослужащих ВС России.

В качестве первого шага предложили такой обмен: вывозим наших тяжелораненых с «Азовстали» через гуманитарный коридор Ирина Верещук Вице-премьер Украины

При этом Верещук сообщила, что договоренностей пока нет, но переговоры идут «хорошо», добавив, что «деблокировать "Азовсталь" военными средствами невозможно».

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ на предложение Киева заявил, что военные преступники не должны подлежать обмену. По его словам, нужно делать все, чтобы они предстали перед судом.

По словам депутата, российская сторона делает все, чтобы раненых военнопленных лечили, а также обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен. Однако ВСУ «творят жестокость и истязают наших военнопленных», подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру активнее обсуждать вопросы, связанные с обменом пленными, с Украиной. Однако австрийский политик усомнился в том, что российский лидер действительно готов обсуждать этот вопрос.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко в свою очередь отметил, что возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с территории завода «Азовсталь» не исключается.

Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу Андрей Руденко Заместитель главы МИД России

При этом заместитель главы МИД России подчеркнул, что этот вопрос находится не в его компетенции.