Еще трое украинских военных сдались в плен на «Азовстали»

Замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил о трех новых пленных на «Азовстали»

Еще как минимум трое украинских военных сдались в плен на территории завода «Азовсталь» российским войскам в четверг, 26 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

«Насколько я понял, там трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться», — рассказал военный.

Он допустил, что на территории комплекса могут скрываться и другие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) или члены националистического полка «Азов». Точная информация на этот счет, как уверяет Басурин, станет известна позднее.

Впервые о скрывающихся на «Азовстали» после массовой сдачи в плен украинских военных рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он допустил, что эти бойцы могли отстать от свих во время капитуляции. Всех задержанных доставят к месту временного содержания.