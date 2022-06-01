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Длинному столу с переговоров Путина и Макрона нашли «конкурента»

В Великобритании соорудят стол длиной почти 4,2 километра для «Большого юбилейного обеда»

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

Кремлевскому длинному столу, за которым в феврале провели переговоры президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон, нашли «конкурента» в Великобритании. Об этом пишет польская ежедневная газета Rzeczpospolita.

В издании обратили внимание на серию торжеств в стране в честь платинового юбилея и 70-летия со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II, в частности, на акцию «Большой юбилейный обед» (The Big Jubilee Lunch), для которой организаторы решили соорудить стол максимально возможной длины.

Предполагается, что он будет состоять из 488 соединенных между собой частей, а его общая протяженность достигнет почти 4,2 километра — от внутреннего двора Виндзорского дворца до статуи Медного коня короля Георга III в Большом Виндзорском парке. За этим столом англичанам предложат устроить пикник, чаепитие или организовать вечеринку и пригласить на празднование всех членов семьи, друзей и соседей.

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Длинный стол в Кремле, о котором идет речь, вызвал бурную реакцию в сети — пользователи сравнили его с качелями-балансирами, а также площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон. Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что такой выбор предмета интерьера был связан со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом и обусловлен исключительно эпидемиологическими мерами.

Создатель стола, предприниматель Ренато Полонья, рассказал, что гигантский белый стол выполнен из древесины, покрыт белым лаком, профилями из сусального золота и украшениями ручной работы. Автор подчеркнул, что размер изделия, выпущенного еще 25 лет назад, шесть метров в длину и 2,6 метра в ширину.

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Варвара Кошечкина
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