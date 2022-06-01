В США заявили о трудности поддерживать боевой дух украинской армии

Министр армии США Уормут заявила, что поддерживать боевой дух армии Украины будет труднее

Министр армии Кристин Уормут заявила, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военнослужащих украинской армии будет труднее. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете Уормут отметила, что на фоне разворачивающего «перемалывающего» артиллерийского сражения США следует «очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским военным то, что им нужно». При этом она подчеркнула, что США не могут «допустить эскалацию этого кризиса», поскольку в этом случае будет гораздо сложнее поддерживать единство НАТО.

Кроме того, Уормут признала, что российские войска успешно продвигаются на территории Украины. Она связала это с тем, что Москва «сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе». Она также считает, что ландшафт на востоке Украины более благоприятен для нанесения артиллерийских ударов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают ряд вооружений для отправки на Украину, однако речь о поставках ракет дальнего действия не идет. В свою очередь постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что США не предоставляют Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию, поскольку не собираются становиться стороной конфликта.

