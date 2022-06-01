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Украинцы начали покидать центр для беженцев в Болгарии из-за плохих условий

Более 20 украинцев отказались жить в центре для беженцев в Болгарии из-за плохих условий

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинцы начали покидать центр для беженцев в болгарском Елхове из-за недовольства условиями проживания, об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT).

По данным телеканала, беженцев два дня назад перевели из Варны на государственную базу в Велико Тырново. Они пожаловались на плохие условия. «Группа из 20 человек отказалась заселяться, так как, по их мнению, госбаза непригодна для проживания. Группа переехала в гостиницу в Горной Оряховице», — уточнили журналисты.

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Беженцы начали покидать базу в ночь на среду, 1 июня. Часть из них уехала на такси, некоторые поехали на автовокзал в Елхове. Украинцы намерены вернуться в черноморский Бургас и оплачивать проживание за свой счет, уточнил телеканал.

Ранее более 200 украинских беженцев отказались переезжать из отелей на специальные базы в Болгарии. Власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха.

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Марина Совина
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