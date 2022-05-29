Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Украинские беженцы отказались переезжать из отелей на спецбазы в Болгарии

Более 200 украинских беженцев отказались переезжать из отелей на спецбазы в Болгарии

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Более 200 украинских беженцев отказались переезжать из отелей на специальные базы в Болгарии, об этом рассказала глава Госагентства по делам беженцев Мариана Тошева, передает телеканал BTV.

Как уточнила руководитель ведомства, накануне, 28 мая, сотрудники Госагентства по делам беженцев связались с украинцами и получили согласие на переселение. Несмотря на это, четыре поезда ушли почти пустые.

Материалы по теме:
Сопутствующие потери. Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
Сопутствующие потери.Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
24 мая 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

Тошева объяснила, что для вывоза людей был организован трансфер в нескольких городах. Услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, но пришли только 62. «Мы ожидали, что на вокзал в Варне прибудут 250 человек, пришли пятеро. Из Бургаса желание выехать изъявили 300 человек, явились 57», — объяснила глава агентства.

Ранее власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные попытались прорвать линию обороны и потерпели поражение
Женщина и годовалый ребенок пострадали от обстрела Донецка со стороны Украины
Фанатов «Спартака» задержали в Москве во время празднования победы Кубка России
Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине
Украинские беженцы отказались переезжать из отелей на спецбазы в Болгарии
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире
Правительство Австрии призвали отказаться от эмбарго на энергоносители из России
Медведев заявил о растущем интересе к выборам
В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.