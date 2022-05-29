Украинские беженцы отказались переезжать из отелей на спецбазы в Болгарии

Более 200 украинских беженцев отказались переезжать из отелей на спецбазы в Болгарии

Более 200 украинских беженцев отказались переезжать из отелей на специальные базы в Болгарии, об этом рассказала глава Госагентства по делам беженцев Мариана Тошева, передает телеканал BTV.

Как уточнила руководитель ведомства, накануне, 28 мая, сотрудники Госагентства по делам беженцев связались с украинцами и получили согласие на переселение. Несмотря на это, четыре поезда ушли почти пустые.

Тошева объяснила, что для вывоза людей был организован трансфер в нескольких городах. Услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, но пришли только 62. «Мы ожидали, что на вокзал в Варне прибудут 250 человек, пришли пятеро. Из Бургаса желание выехать изъявили 300 человек, явились 57», — объяснила глава агентства.

Ранее власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха.