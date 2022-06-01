Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал теплый июнь в России

В России ожидается теплый июнь — синоптики прогнозируют температуру выше нормы в части регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части, Краснодарский край Ставрополье, юг Черноземья и юг Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в июне выше нормы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, выше нормы температура также прогнозируется в северной половине азиатской части России. Синоптики обещают температуру около и ниже нормы в июне на юге Западной Сибири, а также в Хабаровском и Приморском краях, добавил метеоролог.

Он сообщил, что в части российских регионов ожидается дефицит осадков. Среди них Ставрополье, Астраханская и Волгоградская области, а также Калмыкия, Якутия и Чукотка. Аномальные же осадки, напротив, прогнозируются в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и на юге Новосибирской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в России лето 2022 года будет засушливым и жарким. По его словам, теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости.