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Из Белого дома массово уволились чернокожие сотрудники

Politico: 21 чернокожий сотрудник Белого дома США уволился или планирует уйти из-за денег

Фото: Michael Reynolds / Globallookpress.com

Белый дом США столкнулся с массовыми увольнениями чернокожих сотрудников, с конца прошлого года уволились или планируют уйти по меньшей мере 21 человек. Об этом пишет американская газета Politico.

Авторы публикации отмечают, что основная причина ухода чернокожих работников связана со слабой поддержкой начальства касательно карьерного продвижения и малого количества денег в качестве заработной платы, которой не хватает для жизни в таком дорогом городе, как Вашингтон.

«Они привлекли массу темнокожих для начала, даже не создав инфраструктуры, чтобы удержать их или помочь им добиться успеха. Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было», — заявил один из анонимных источников в Белом доме. Некоторые работники даже прозвали это явление «блэкзитом».

После избрания президентом США, Джо Байден пообещал содействовать борьбе с расизмом в стране и собрать «самый инклюзивный и пестрый» кабинет министров и администрацию Белого дома, а результат этой инициативы должен был стать «отражением нынешней Америки».

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Дмитрий Сотак
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