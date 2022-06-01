Захарова призвала дать орден сыну Зеленского

В МИД России призвали дать орден девятилетнему сыну Зеленского за «советы» своему отцу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала дать орден сыну президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом она прокомментировала интервью жены украинского лидера Елены.

«Daily Mail: 9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail», — написала Захарова.

Ранее Елена Зеленская сказала, что девятилетний сын президента Украины обсуждает со своим отцом происходящее в стране и дает ему «советы». «Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», — отметила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российской армии удалось занять Херсонскую область, часть Запорожской, а также часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.