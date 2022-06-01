Запашный рассказал о «пославшей» чешское телешоу российской артистке

Запашный: 15-летняя артистка из РФ отказалась осудить спецоперацию ради чешского телешоу

Российский дрессировщик и телеведущий Эдгар Запашный рассказал о 15-летней цирковой артистке из России, которая отказалась публично осуждать спецоперацию на Украине ради участия в чешском телевизионном шоу. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, девочку пригласили принять участие «в очень известном телешоу» Česko Slovensko má talent, известное в России как «Минута славы». При этом артистка отказалась выступать на конкурсе из-за условия Чехии: публично осудить российскую спецоперацию на Украине.

«Нашей артистке хоть всего и 15 лет, но ей хватило мужества послать по адресу все чешское телевидение», — написал директор Большого Московского цирка.

Ранее Запашный заявил о необходимости убрать из радиоэфиров песни артистов, которые покинули Россию. Артист цирка сообщил, что услышал треки покинувших страну звезд, когда ехал в машине из аэропорта, и очень удивился. Дрессировщик добавил, что включение таких артистов в ротации радиоэфиров могут создать ложное впечатление, что их критика в сторону власти России и переезд из государства — это нормально.

Запашный также убежден в том, что приезд американской актрисы Анджелины Джоли в украинский город Львов — ни что иное, как госзаказ США. Артистка не посетила других городов, например таких, как Донбасс или Мариуполь, а потому нет смысла уделять столько внимания ее поездке в страну.