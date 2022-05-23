Запашный призвал убрать из радиоэфиров песни покинувших Россию звезд

Эдгар Запашный призвал убрать из радиоэфиров песни покинувших Россию артистов

45-летний российский дрессировщик и телеведущий Эдгар Запашный выразил необходимость убрать из радиоэфиров песни артистов, которые покинули Россию. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Артист цирка сообщил, что услышал треки покинувших страну звезд, когда ехал в машине из аэропорта, и очень удивился. Дрессировщик добавил, что включение таких артистов в ротации радиоэфиров могут создать ложное впечатление, что их критика в сторону власти России и переезд из государства — это нормально.

«Тем самым молодежи наматывается на ус, что им за это ничего не будет, что их еще и поощрят этим эфиром на радиостанции. А эти звезды уже убеждены в своей безнаказанности и считают свое мнение единственно правильным. А вот другие звезды и общество должны тоже правильно реагировать. Молчаливое большинство — это неправильная позиция», — поведал Запашный.

Артист цирка добавил, что следует уделять больше внимания российским звездам, которые поддержали спецоперацию на Украине и посетили Донбасс: «Надо поощрять тех людей, которые не боятся брать на себя вот такую ответственность, ведь сейчас те звезды, деятели культуры, спорта, которые высказали свое мнение за военную операцию, поддержали ее, очень часто чувствуют себя одинокими в том числе».

Запашный также убежден в том, что приезд американской актрисы Анджелины Джоли в украинский город Львов — ни что иное, как госзаказ США. Артистка не посетила других городов, например таких, как Донбасс или Мариуполь, а потому нет смысла уделять столько внимания ее поездке в страну.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева резко высказалась об актрисе Чулпан Хаматовой и ее отъезде из России.