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Боец UFC из Казахстана отказался драться с россиянином

Боец UFC Жалгас Жумагулов отказался драться против россиянина Аскара Аскарова

Кадр из видео / YouTube

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов признался, что отказался от драки против Аскара Аскарова из России. Об этом сообщает РИА Новости.

33-летний Жумагулов объяснил отказ от идеи боя против россиянина фразой «у нас братские народы». Он добавил, что хорошо общается с друзьями Аскарова.

Жумагулов провел четыре поединка под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он потерпел три поражения и одержал одну победу. В своем последнем бою Жумагулов уступил Манелю Капе из Анголы.

Жумагулов провел большую часть карьеры в России. Он становился чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на счету представителя Казахстана 14 побед при шести поражениях в MMA.

Николай Костюков
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