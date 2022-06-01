Боец UFC из Казахстана отказался драться с россиянином

Боец UFC Жалгас Жумагулов отказался драться против россиянина Аскара Аскарова

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов признался, что отказался от драки против Аскара Аскарова из России. Об этом сообщает РИА Новости.

33-летний Жумагулов объяснил отказ от идеи боя против россиянина фразой «у нас братские народы». Он добавил, что хорошо общается с друзьями Аскарова.

Жумагулов провел четыре поединка под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он потерпел три поражения и одержал одну победу. В своем последнем бою Жумагулов уступил Манелю Капе из Анголы.

Жумагулов провел большую часть карьеры в России. Он становился чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на счету представителя Казахстана 14 побед при шести поражениях в MMA.