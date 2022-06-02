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Врач назвал критерии для удаления аденоидов

Врач Продеус назвал храп одним из критериев для удаления увеличенных аденоидов у детей
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, когда детям нужно удалять увеличенные аденоиды. Пост, в котором доктор назвал критерии, указывающие на необходимость хирургического вмешательства, опубликован в блоге врача на платформе «Яндекс.Дзен».

«Наличие аденоидов — это физиологическая норма при условии, что они имеют нормальные для ребенка размеры, соответствующие его возрасту», — написал доктор. Проблемы, как уточнил Продеус, возникают тогда, когда аденоиды воспалены или увеличены: это затрудняет носовое дыхание. Кроме того, воспаление может привести к появлению отита.

«Есть четкие критерии, которые мы используем, чтобы принять решение, удалять аденоиды или нет: нарушение дыхания во сне, храп, рецидивирующие инфекции, особенно отиты», — объяснил Продеус.

Врач обратил внимание на то, что у детей-аллергиков аденоиды могут увеличиваться не только из-за инфекционного процесса, но и из-за реакции ткани на аллерген. В этом случае нужно лечить и аллергию, и инфекционный процесс, заключил доктор.

Ранее Продеус назвал веский повод для обращения к врачу после перенесенной инфекции у ребенка. Таким симптомом, отметил врач, является воспаление суставов. Он также перечислил признаки этого состояния.

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Маргарита Щигарева
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