Названы регионы с самой доступной арендой квартир

BusinesStat: регионом с самой доступной арендой квартир стала Чукотка

Регионом России с самой доступной арендой квартир стала Чукотка. Данные о тратах россиян на жилье раскрыли аналитики компании BusinesStat.

Эксперты проанализировали соотношение медианных заработных плат и стоимости аренды квартир в различных городах России в период с 2020 по 2021 год. В результате в Чукотском автономном округе в 2021 году оно составило 24 процента. Другим регионом, где этот показатель также был низким, аналитики назвали Ненецкий автономный округ со значением в 31,6 процента. В этих регионах отмечен высокий уровень медианной заработной платы по сравнению с другими — 95,8 тысячи и 80 тысяч рублей в месяц.

Третью строчку заняла Кировская область, где соотношение аренды квартиры и дохода составило 33,5 процента. За ней следуют Пензенская и Курская области с показателями в 35,4 и 35,8 процента соответственно.

Самое высокое соотношение заработной платы и аренды квартиры наблюдалось в Крыму — там оно составило 75,8 процента. Второе место в списке заняла Чеченская республика, где оно оказалось на уровне 75,7 процента. Третью позицию заняла Тыва со значением в 75,4 процента, а четвертую и пятую — Дагестан и Калининградская область, где соотношение зарплаты и аренды жилья было на уровне в 75,1 и 74,8 процента соответственно. Эксперты связывают подобные показатели с низкой доступностью аренды квартир для жителей указанных регионов.

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение средней ставки аренды и медианной заработной платы составляет 63,7 процента и 55,2 процента. Москва по итогам 2021 года заняла пятую строчку рейтинга регионов по медианной заработной плате с показателем в 75,7 тысячи рублей в месяц. При этом арендовать квартиру будет дороже всего именно в столице — за временное жилье придется выложить в среднем 48,2 тысячи рублей в месяц.

Средняя ставка аренды квартир в 2021 году в стране составила 19 тысяч рублей, а медианная зарплата в стране — 40,2 тысячи рублей. Таким образом доля затрат на аренду по России в том году составила 47,2 процента. Аналитики отметили, что в 32 из 86 регионов граждане тратят на оплату аренды половину или более половины от суммы дохода, а в 14 регионах — более 60 процентов. В 13 регионах арендаторы отдают за жилье от 30 до 40 процентов зарплаты.

Ранее в мае эксперты «Авито Недвижимости» сообщили, что по итогам апреля и части мая 2022 года по сравнению с февралем и мартом спрос на аренду дач в российских регионах вырос в среднем в 4,7 раза. Общий интерес ко всем видам загородного жилья увеличился в 1,5 раза.