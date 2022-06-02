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В Госдуме обеспокоились появлением оспы на фоне информации о биолабораториях

Депутат Яровая: появление оспы на фоне информации о биолабораториях вызывает вопросы

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Одномоментное появление оспы обезьян в разных странах на фоне информации о биолабораториях США на Украине вызывает вопросы, специалисты должны проанализировать эти случаи. Такую обеспокоенность выразила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в Telegram-канале «Государственная Дума».

«На себя обращают внимание следующие факты. Первое — это единовременное появление в разных странах оспы. В данном случае это разновидность оспы обезьян. Единовременное появление в разных регионах мира гепатита, которым заболевают дети», — сказала она.

Яровая напомнила, что Россия неоднократно предлагала отказаться от музейных штаммов, которые хранятся в Америке и в нашей стране. Также она отметила, что Россия приложила немало усилий для победы над оспой.

24 марта Минобороны России опубликовало карту, на которую были нанесены 30 биолабораторий, размещенные в 14 населенных пунктах на территории Украины. В военном ведомстве считают, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».

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Никита Абрамов
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В Госдуме обеспокоились появлением оспы на фоне информации о биолабораториях
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