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Психотерапевт предупредила россиян о вызываемых трудоголизмом болезнях

Психотерапевт Наумова: трудоголизм может привести к депрессии и нервному истощению

Фото: cottonbro / Pexels

Психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова объяснила, чем опасен трудоголизм. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она предупредила россиян, что неумение вовремя «отключиться» от работы может привести к развитию серьезных болезней.

По словам специалиста, трудоголизм негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии человека. Большие объемы работы заставляют нервную систему быть в постоянном состоянии перевозбуждения, что вызывает повышенную раздражительность и резкие перепады настроения, а также может стать причиной депрессии. «Когда человек работает на износ, происходит эмоциональное выгорание, идут постоянные переутомления и нервные истощения. Человек, болеющий работой, очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам», — пояснила Наумова.

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Также психотерапевт отметила, что одержимость работой часто приводит к тому, что человек перестает обращать внимание на свое состояние здоровья, и, как следствие, повышается риск развития серьезных заболеваний. По словам специалиста, трудоголики часто страдают от приступов гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее психолог Аманда Додсон назвала эффективный способ отдыхать без мыслей о работе. По ее словам, большинство людей не умеет расслабляться, и любые попытки сделать это вызывают у них чувство вины, но есть правила, которые помогут научиться «отключаться» от работы.

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Наталья Обрядина
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