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Пассажир справил нужду на брата во время полета и спровоцировал массовую драку

Братья подрались в самолете и получили штраф на четыре миллиона рублей

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Пассажир самолета авиакомпании Jet2 в состоянии алкогольного опьянения справил нужду на брата во время рейса, спровоцировал массовую драку и получил штраф на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TikTok-ролик туриста, присутствовавшего на рейсе.

По информации издания, инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Лондона на остров Крит. Во время полета два брата, Альфи (Alfie) и Кеннет Спрингторп (Kenneth Springthorpe), поссорились и начали драться, в то время как пассажиры и стюардессы пытались их разнять. В итоге из-за массовой потасовки пилот был вынужден перенаправить рейс на Корфу и вызвать на борт правоохранительные органы.

По прибытии в аэропорт зачинщиков драки арестовали, а старший бортпроводник отправился в полицейский участок для дачи показаний. Отмечается, что в результате инцидента рейс был задержан на три часа, многим пассажирам пришлось остаться на Корфу на дополнительный день, а сотрудники Jet2 были вынуждены предоставить им места в гостинице.

Сообщается, что младший из братьев не признал вину за произошедшее. «Он справил на меня нужду! Что я должен был сделать?» — заявил он полицейским.

При этом представитель авиакомпании в комментарии изданию назвал выходку неприемлемой. «Альфи и Кеннет Спрингторп из Сидкапа продемонстрировали на борту самолета отвратительное поведение, включая нанесение ущерба, а также неприемлемый уровень агрессии и даже физического насилия», — сообщил он.

Отмечается, что компания Jet2 выписала братьям штраф на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей), а также пожизненно запретила пользоваться своими услугами.

Ранее в мае появилось видео массовой драки пассажиров на рейсе Манчестер — Амстердам. По словам очевидца, потасовка началась из-за расистского высказывания молодого британца — члены экипажа не сразу смогли разнять дебоширов, помогло лишь вмешательство пилота.

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Татьяна Карпова
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