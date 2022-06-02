Обновление сломало принтеры Canon

The Verge: принтеры Canon Pixma перестали работать после обновления

Пользователи принтеров Canon пожаловались на проблемы с оборудованием после обновления. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей принтеров Canon на форуме производителя и Reddit. «Он постоянно включается и выключается каждый раз, когда я подключаю его к Wi-Fi. Я уже перезагрузил свою сеть и сбросил настройки принтера до заводских. Что делать?» — написал посетитель площадки под ником FireXIce9. По словам специалистов, поломка может быть связана с актуальным обновлением системы.

В материале говорится, что после установки апдейта принтеры «застревают в цикле перезагрузки». Восстановить работу устройства не предоставляется возможным. По словам журналистов, после обновления перестали работать девайсы Canon Pixma MX490, MX492, MB2010 и MG7520.

«В настоящее время мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре решить ее, поскольку удовлетворенность клиентов является нашим наивысшим приоритетом», — сообщили представители Canon. Энтузиасты на Reddit выяснили, что до появления исправляющего обновления проблему можно решить отключением принтера от интернета.

В конце марта другой известный производитель офисной техники — Hewlett-Packard (HP) — признал наличие нескольких уязвимостей в ПО сотни моделей принтеров бренда. Чтобы устранить проблему, необходимо установить обновление безопасности.