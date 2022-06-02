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В России выявили 4262 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4262 случаев коронавируса за сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 4262 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 339 776. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 2 июня.

Днем ранее число новых случаев составило 4151.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (353), Санкт-Петербурге (291) и в Московской области (221). Меньше всего —в Тыве (1 случай), а также в Ненецком автономном округе и в Магаданской области (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило
1965. За этот же период 4976 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 749 960.

За сутки умерли 85 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 285 человек.

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Анастасия Шейкина
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