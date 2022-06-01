В России выявили 4151 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4151 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4151 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 335 514. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 1 июня

Днем ранее число новых случаев составило 3526.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (367) Санкт-Петербурге (294) и в Московской области (208). Меньше всего — в Ненецком автономном округе, Тыве и в Магаданской области (по 2 случая), а также в Калмыкии (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило

2281. За этот же период 5628 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 744 984.

За сутки умерли 83 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 200 человек.