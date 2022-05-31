В России выявили 3526 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3526 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3526 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 331 363. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 31 мая.

Днем ранее число новых случаев составило 3801.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Санкт-Петербурге (248), Москве (190) и в Волгоградской области (135). Меньше всего — на Чукотке, в Тыве и в Сахалинской области (по 1 случаю), а также в Магаданской области и в Калмыкии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2536. За этот же период 5486 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 739 356.

За сутки умерли 88 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 117 человек.