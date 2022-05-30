В России выявили 3801 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3801 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3801 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 327 837. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 30 мая.

Днем ранее число новых случаев составило 4188.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Санкт-Петербурге (253), Москве (191) и в Волгоградской области (137). Меньше всего — в Магаданской области, Карачаево Черкесской Республике и в Республике Тыва (по 1 случаю), а также в Марий Эл и Ингушетии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 891. За этот же период 4019 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 733 870.

За сутки умерли 74 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 029 человек.