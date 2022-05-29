В России выявили 4188 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 4188 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 4188 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 324 036. Такие данные передает в воскресенье, 29 мая, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 мая число выявленных случаев коронавируса составило 4556, а 27 мая — 4619.

Наибольшее число заражений 29 мая выявили в Москве (286), Санкт-Петербурге (257) и Московской области (197). Меньше всего — в Адыгее (4), Карачаево-Черкессии (3), Марий Эл (2) и Магаданской области (2). Также известно, что в Тыве, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе зафиксировали только единичные заболевания.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1001. За этот же период 4411 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 17 729 851 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 85 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 378 955 летальных исходов.

Ранее профессор Анатолий Альтштейн назвал вероятные срок, когда должна закончиться пандемия COVID-19. Он предположил, что она близка к завершению. По мнению специалиста, она «потащится еще лето, а может быть, даже до конца года». При этом все это не значит, что пандемия закончится навсегда — она продолжится, однако «на крохотных цифрах».