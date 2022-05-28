В России выявили 4556 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 4556 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 4556 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 319 848. Такие данные передает в субботу, 28 мая, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 мая число выявленных случаев коронавируса составило 4619, а 26 мая — 4700.

Ранее стало известно, что Минздрав России зарегистрировал разработанный компанией «Герофарм» препарат против COVID-19. Его будут изготавливать с дозировкой 200 миллиграммов. Показанием к его применению является лечение инфекции легкого или среднетяжелого течения, в том числе тех пациентов, которые находятся в зоне повышенного риска тяжелой формы COVID-19.