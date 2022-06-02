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США отменили ограничения на авиасообщение с Кубой

Минтранс США отменил принятые экс-президентом Трампом ограничения на авиасообщение с Кубой

Фото: Pixabay

Министерство транспорта США заявило, что администрация страны отменила ограничения, введенные на авиасообщение с Кубой при экс-президенте Дональде Трампе, передает РИА Новости.

«Настоящим распоряжением министерство транспорта США, действуя по просьбе госдепартамента, отменяет предыдущие меры, ограничивающие определенные виды авиационных услуг между США и Кубой», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Ограничения, принятые в 2019 и 2020 годах, распространяются на регулярные и чартерные рейсы между США и Кубой. В Минтрансе добавили, что удовлетворили ходатайство госсекретаря США Энтони Блинкена о «прекращении действия всех ограничений на полеты гражданской авиации между США и Кубой, которые были имплементированы по предыдущим запросам госдепартамента, изложенным в письмах от 25 октября 2019 года, 7 января 2020 года и 13 августа 2020 года».

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Марина Совина
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