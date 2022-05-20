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В МИД оценили смягчение санкций США в отношении Кубы

Захарова заявила, что смягчение США санкций в отношении Кубы носит ограниченный характер
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

США смягчили санкции в отношении Кубы, однако все эти действия со стороны Вашингтона носят лишь ограниченный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Куба без каких-либо на то оснований остается в списке стран, зачисленных Вашингтоном в "спонсоры терроризма", — сообщила официальный представитель МИД России. — К ней в традиционном конфронтационном стиле обращены строящиеся на фальсифицированных посылах призывы правозащитного характера».

По словам Захаровой, истинный характер шагов, предпринятых Вашингтоном, пока неясен, из-за чего оценивать их можно только по практической реализации.

Она объяснила, что смягчение не снимает «жесткую экономическую осаду» Гаваны и не затрагивает введенные ранее рестрикции в отношении местных организаций. Нет также возможностей для развития туризма в стране, указала дипломат. По этой причине меры, объявленные США в отношении Кубы, носят сейчас только «конъюнктурный характер», заключила она.

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Варвара Кошечкина
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