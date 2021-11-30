США ввели санкции против чиновников Кубы

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент США ввел санкции против девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющих МВД и вооруженные силы страны, сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что визовые ограничения против девяти служащих МВД и армии Кубы ввели на фоне «действий, предпринятых 15 ноября и направленных на мирных демонстрантов». Он добавил, что чиновники пытались «заглушить голоса кубинского народа посредством репрессий и неправомерных задержаний».

Отмечается, что среди девяти указанных лиц присутствуют сотрудники высокого ранга из министерства внутренних дел, а также старшие офицеры Вооруженных сил Кубы.

Ранее США ввели санкции против двух кубинских чиновников и воинского подразделения. Министерство финансов обосновало введенные ограничения «продолжением агрессивного преследования людей в связи с действиями по подавлению мирных продемократических протестов». Двум лицам Управление по контролю за иностранными активами ввело запрет на сделки, а также заморозило их активы.