Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии заявили о почти прерванном диалоге с Россией

Глава МИД Молдавии Попеску заявил о почти прерванном политическом диалоге с Россией

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что после начала спецоперации России на Украине Кишинев почти прервал диалог с Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала TVR.

«С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом России. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — рассказал глава МИД страны.

Попеску добавил, что диалог Кишенева и Москвы до начала спецоперации на Украине также не был интенсивным.

«Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все», — заключил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США подтвердили проведение «киберопераций» против России
Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств
Белый дом пояснил слова Байдена о «территориальных уступках» Украины
США отменили ограничения на авиасообщение с Кубой
В Молдавии заявили о почти прерванном диалоге с Россией
МИД России предупредил о подготовке США к будущим конфликтам
Lamborghini выпустит суперкары на электротопливе
Звезда UFC и Pride порассуждал о бое с Емельяненко
В МИД оценили вероятность компромиссов с США
52-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини и восхитила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.