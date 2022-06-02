В Молдавии заявили о почти прерванном диалоге с Россией

Глава МИД Молдавии Попеску заявил о почти прерванном политическом диалоге с Россией

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что после начала спецоперации России на Украине Кишинев почти прервал диалог с Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала TVR.

«С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом России. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — рассказал глава МИД страны.

Попеску добавил, что диалог Кишенева и Москвы до начала спецоперации на Украине также не был интенсивным.

«Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все», — заключил министр.