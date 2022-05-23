Захарова назвала тревожным сигналом заявления президента Молдавии о войне

Захарова назвала тревожным сигналом слова президента Молдавии Санду об Отечественной войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала тревожным сигналом заявления президента Молдавии Майи Санду о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, лидер Молдавии, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила, что им «не нужны поздравления», а «нужен мир».

«Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна», — отметила Захарова, добавив, что это поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые «чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов».

Официальный представитель ведомства отметила, что торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, которые победили фашизм.

«Занятая президентом Молдавии позиция — весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях», — заключила представитель МИД России.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы. 19 апреля решение утвердила Санду, отметив, что закон запрещает «использование символов, которые продвигают военную агрессию».