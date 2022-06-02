Названа выгодная для России цена нефти

Аналитик Демидов заявил, что России выгодна продажа нефти по 62 доллара за баррель

Выгодной для России является продажа нефти не ниже, чем 62 доллара за баррель при курсе доллара в 72 рубля, или 4,5 тысячи рублей за баррель, рассказал «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он добавил, что при стоимости меньше 40-45 долларов компаниям будет невыгодно продавать нефть.

Россия не намерена продавать нефть себе в убыток, несмотря на ограничение закупок российского топлива со стороны США и Европейского союза (ЕС). Так на слова президента США Джо Байдена, который допустил продолжение закупок российской нефти по сниженной цене, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наш бюджет сверстан из расчета, что нефть будет продаваться по 62 доллара за баррель при стоимости доллара в 72 рубля. То есть, за каждый баррель мы должны получать 4,5 тысячи рублей, — подсчитал Демидов. — Сейчас из-за дисконтов мы уже получаем меньше. Несмотря на то что общие получаемые суммы увеличились за счет увеличения самих объемов продаж, в долгосрочной перспективе мы все равно будем проигрывать».

Он добавил, что при стоимости ниже 40-45 долларов компаниям будет невыгодно осуществлять поставки, аналитик предположил, что именно об этих рамках говорил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допустил продолжение закупок российской нефти Западом по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.