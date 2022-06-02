Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль ответил на идею Байдена закупать российскую нефть по сниженной цене

Пресс-секретарь Песков в ответ на идею Байдена заявил об отказе продавать нефть в убыток

Фото: Jonas / Unsplash

Россия не намерена продавать нефть себе в убыток, несмотря на ограничение закупок российского топлива со стороны США и Европейского союза (ЕС). Так на слова президента США Джо Байдена, который допустил продолжение закупок российской нефти по сниженной цене, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это вопрос экономики, дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», — отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, если где-то спрос сокращается, в другом месте он увеличивается. В таком случае, подчеркнул он, происходит переориентация потоков и поиск благоприятных условий.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допустил продолжение закупок российской нефти Западом по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

О частичном запрете на импорт российской нефти лидеры стран ЕС договорились в Брюсселе в конце мая. Предполагается, что эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Несмотря на данное решение, эксперты Bloomberg считают, что Россия заработает рекордные 285 миллиардов долларов за экспорт топлива и превысит показатели прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России
Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге
Блогерша показала простой способ скрыть широкие бретели бюстгальтера под одеждой
В сеть попало меню нового «Макдоналдса»
В Роспотребнадзоре сравнили заразность коронавируса и оспы обезьян
Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна
Польша заявила о планах отстроить Украину с помощью замороженных активов России
Молдавия усилит госграницу иностранными военными
Кремль ответил на идею Байдена закупать российскую нефть по сниженной цене
Бывший посол США в России призвал ослабить санкции для одной категории граждан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.