Кремль ответил на идею Байдена закупать российскую нефть по сниженной цене

Пресс-секретарь Песков в ответ на идею Байдена заявил об отказе продавать нефть в убыток

Россия не намерена продавать нефть себе в убыток, несмотря на ограничение закупок российского топлива со стороны США и Европейского союза (ЕС). Так на слова президента США Джо Байдена, который допустил продолжение закупок российской нефти по сниженной цене, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это вопрос экономики, дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», — отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, если где-то спрос сокращается, в другом месте он увеличивается. В таком случае, подчеркнул он, происходит переориентация потоков и поиск благоприятных условий.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допустил продолжение закупок российской нефти Западом по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

О частичном запрете на импорт российской нефти лидеры стран ЕС договорились в Брюсселе в конце мая. Предполагается, что эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Несмотря на данное решение, эксперты Bloomberg считают, что Россия заработает рекордные 285 миллиардов долларов за экспорт топлива и превысит показатели прошлого года.