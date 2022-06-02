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Экономист предупредила россиян о последствиях «раздувания» доллара

Экономист Степанова: «раздувание» доллара усугубит продовольственный кризис

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Следствием чрезмерного укрепления и «раздувания» доллара может стать кризис экономик развивающихся стран, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова, пишет «Прайм».

По словам экономиста, в апреле курс доллара начал укрепляться по отношению к юаню и валютам развивающихся стран. Степанова объяснила, что тенденция связана с ростом процентной ставки Федрезерва и ожиданиями дальнейшего ужесточения. При этом специалист считает, что чрезмерное укрепление доллара может сказаться негативно. Она напомнила, что на доллар приходится 80 процентов валютно-обменных операций в мире.

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«Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков», — предупредила Степанова о последствиях. Из-за рецессии мировой экономики это грозит нарушением баланса долговой политики многих стран, в том числе у которых уровень госдолга превышает 100 процентов ВВП, а темпы экономического роста значительно ниже ставок по госдолгу.

Экономист предупредила, что быстрое укрепление доллара на фоне растущих цен на продукты, удобрения и углеводороды повысит риски для продовольственной безопасности и усугубит бедность во многих регионах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконные ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису.

Инфляция, рост цен и кризис
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Марина Совина
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