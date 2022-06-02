С помощью дронов начали раздавать сеть 5G

Оператор AT&T начал использовать дронов для улучшения 5G-покрытия при бедствиях

В США начали использовать дронов для развертывания сотовых сетей пятого поколения 5G. Об этом сообщает издание CNet.

По данным журналистов, американский оператор AT&T разработал беспилотные устройства, которые можно использовать для улучшения покрытия сотового сигнала. Инженеры создали дроны COW, чтобы развертывать их в местах бедствий и с помощью них раздавать сотовую связь и мобильный интернет. По словам специалистов, это поможет поддерживать связь до того, как сетевая инфраструктура будет снова налажена.

«Готовность к чрезвычайным ситуациям и возможность аварийного восстановления критически важно для операторов», — отметил аналитик Technalysis Research Боб О'Доннелл. По словам специалиста, дроны COW стали «спасательным кругом».

Чтобы проверить технологию, инженеры AT&T нашли локацию, в которой полностью отсутствовало сотовое покрытие. Во время первого летного теста команда специалистов выяснила, что дроны успешно подключились к спутникам и смогли настроить беспроводное соединение и интернет со скоростью передачи данных до 46 мегабит в секунду.

Ранее специалисты Университета штата Вашингтон (США) создали автоматизированную систему для отпугивания птиц-вредителей. По словам ученых, система работает в автоматическом режиме и не требует участия человека.