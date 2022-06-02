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Дронов научили пугать птиц и возвращаться

CEA: обученные дроны научились отгонять птиц от сельскохозяйственных полей

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Специалисты Университета штата Вашингтон (США) создали автоматизированную систему для отпугивания птиц-вредителей. Исследование было опубликовано в журнале Computers and Electronics in Agriculture.

Ученые разработали механизм, который позволяет обнаруживать птиц-вредителей и отгонять их от сельскохозяйственных полей с помощью дронов. По словам авторов исследования, система работает в автоматическом режиме и не требует участия человека.

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Специалисты обучили систему анализировать ситуацию над сельскохозяйственными полями и реагировать на появление птиц. В этом случае компьютер дает команду и поднимает дронов в в воздух, которые отпугивают птиц, издавая громкие звуки и имитируя крики хищников. После того как беспилотные машины отгонят вредителей, они возвращаются на участок и занимаются патрулированием.

«У производителей действительно нет хорошего инструмента, на который они могли бы положиться для отпугивания птиц-вредителей по доступной цене», — заявил один из авторов системы Маной Карки. По словам Карки, «птицы действительно умны», и люди без специальных технических средств не в состоянии помешать им совершать набеги на поля.

Созданная учеными система уже продемонстрировала свою эффективность. На полях, воздушное пространство над которыми патрулировали дроны, количество поврежденных плодов сократилось примерно на 50 процентов.

В конце 2021 года специалисты Стэнфордского университета создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. По словам ученых, при конструировании устройства они вдохновлялись способностями животных.

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Андрей Ставицкий
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