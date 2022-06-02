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Глава американской корпорации предупредил о грядущем экономическом «урагане»

Глава корпорации JP Morgan Даймон предупредил о грядущем экономическом «супершторме» в США

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава американской финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом «урагане», передает CNBC.

По его словам, ранее он предупреждал о «грозовых тучах» в мире финансов. «Сейчас я скажу по-другому: это ураган», — отметил специалист. Он предупредил о грядущей рецессии и призвал банки приготовиться к ней. Даймон добавил, что его компания готовится к кризису и «будет очень консервативна с балансовыми отчетами».

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Даймон объяснил, что по мнению многих в США, федеральный резерв может со всем справиться. По его словам, «ураган движется» прямо на страну. «Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом "Сэнди" или "Эндрю", или чем-то подобным», — добавил руководитель.

Эксперт указал, что текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, а после этого наступят экономические сложности.

Ранее обозреватель Bloomberg Рич Миллер рассказал, что трещины в экономике США начинают проявляться по мере роста предупреждений о рецессии.

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Марина Совина
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