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В США рассказали о «трещинах» в экономике

Обозреватель Bloomberg Миллер указал на «трещины» в экономике США

Фото: Pixabay.com

Трещины в экономике США начинают проявляться по мере роста предупреждений о рецессии, рассказал обозреватель Bloomberg Рич Миллер (Rich Miller).

По его словам, экономика США начинает демонстрировать «признаки напряжения» под тяжестью сохранявшейся за последние десятилетия инфляции и растущих процентных ставок, что повышает риск экономического спада. Цена акций на текущей неделе упала, а снижение доходов таких ритейлеров, как Walmart Inc. и Target Corporate, усилило растущие опасения, указал журналист.

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Как уточнил автор, из-за более высоких цен на бензин и продукты питания американские домохозяйства копят рекордные суммы долгов, из-за высоких ипотечных ставок застройщики дают мрачные прогнозы по рынку жилья, а средний бизнес борется с растущими издержками, а также трудностями с наймом или удержанием работников.

«Мы оцениваем вероятность того, что в ближайший год в экономике начнется спад, кроме того высока вероятность рецессии в ближайшие два года», — заявил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди (Mark Zandi).

Издание пишет, что меры поддержки Центробанка США могут зависеть от событий, которые не контролируются Вашингтоном. Эксперты уточнили, что кризис на Украине приводит к росту цен на продовольствие, энергоносители и «омрачает» глобальный экономический рост. Ситуация с коронавирусом в Китае еще больше затрудняет цепочки поставок.

Ранее экономисты спрогнозировали, что экономический рост в США в 2022 году опередит развитие экономики Китая впервые с 1976 года.

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Марина Совина
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