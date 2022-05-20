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США обгонят Китай по росту впервые за полвека

По прогнозу Bloomberg, экономика США обгонит Китай по росту в этом году

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экономический рост в США в этом году опередит развитие экономики Китая впервые с 1976 года, считают экономисты, опрошенные Bloomberg.

Карантин в Китае означает, что страна в своем экономическом росте рискует отстать от США впервые за полвека, что может привести к смене политических ролей, отмечает издание. Вторая по величине экономика мира вырастет всего на два процента в этом году. ВВП США, по прогнозам, увеличится на 2,8 процента.

США, несмотря на то что они изо всех сил пытаются справиться с высокой инфляцией, по-прежнему движутся за счет высокого уровня найма и потребительских расходов. Рост китайской экономики тормозят вспышки коронавируса. Президент США Джо Байден уже заявил, что Америка обогнала Китай. «Впервые за 20 лет наша экономика росла быстрее, чем экономика Китая», — отметил он, говоря о данных по ВВП за январь.

Экономика США в среднесрочной перспективе может столкнуться с кризисом и перейти в фазу рецессии уже к следующему году. С таким прогнозом ранее выступило американское ипотечное агентство Fannie Mae.

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Платон Щукин
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