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Крупнейшая биржа фриланса приостановила работу в России

Крупнейшая биржа фриланса Upwork приостановила работу в России и Белоруссии

Фото: Anna Shvets / Pexels

Крупнейшая биржа фриланса Upwork приостановила работу в России. Об этом сообщается на сайте платформы.

При попытке войти в аккаунт перед российскими пользователями теперь возникает сообщение: «Вы не можете получить доступ к Upwork. (...) Если ваше местонахождение изменится, то вы сможете войти в аккаунт в любое время».

В официальном заявлении Upwork говорится, что доступ к ресурсу ограничили не только в России, но и в Белоруссии. «Фрилансеры и клиенты из России и Беларуси больше не смогут входить в свои аккаунты, заключать новые контракты или отображаться в поиске», — написали представители биржи и уточнили, что приняли соответствующее решение из-за начатой 24 февраля спецоперации на Украине.

Ранее 2 июня по той же причине доступ россиянам закрыл банк бесплатных фото Pixabay, который насчитывает более 570 тысяч изображений в открытом доступе.

Upwork — это компания, предлагающая глобальную площадку по поиску работы и ряд программных продуктов для работодателей, которые хотят нанять и сотрудничать с удаленными специалистами.

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Евгения Наумова
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