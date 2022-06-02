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Экономист спрогнозировал голод без российских удобрений

Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал мировой голод при дефиците российских удобрений

Фото: Pixabay

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что Украина поставила более 13 миллионов тонн зерна за 2021 год. Поэтому ее нельзя называть основным экспортером этого товара на мировом рынке, объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Белхароев назвал Россию лидером среди экспортеров зерна, поскольку она поставляет более 30 миллионов тонн товара в год. За ней следуют США и Канада (около 26 миллионов тонн) и Франция (более 19 миллионов тонн). Поэтому без украинского зерна голод в мире не наступит. Однако дефицит российских удобрений грозит серьезными проблемами, спрогнозировал доцент.

«Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции», — подчеркнул экономист.

Специалист добавил, что почти во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан. Поэтому без использования удобрений получить богатый урожай не удастся.

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Марина Совина
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