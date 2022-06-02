Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в ЛНР

Четверо журналистов «Известий» попали под минометный обстрел в ЛНР

Фото: Telegram-канал «IZ.RU»

Съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз снимали репортаж о работе артиллеристов в Попаснянском районе и хотели передать в подарок беспилотный летательный аппарат.

Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций Вооруженных сил Украины. Бойцы и журналисты укрывались от мин в окопах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев был ранен во время обстрела в Северодонецке. Съемочная группа телеканала пыталась выяснить, какие районы города находятся под контролем различных сил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России
Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге
Блогерша показала простой способ скрыть широкие бретели бюстгальтера под одеждой
В сеть попало меню нового «Макдоналдса»
В Роспотребнадзоре сравнили заразность коронавируса и оспы обезьян
Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна
Польша заявила о планах отстроить Украину с помощью замороженных активов России
Молдавия усилит госграницу иностранными военными
Кремль ответил на идею Байдена закупать российскую нефть по сниженной цене
Бывший посол США в России призвал ослабить санкции для одной категории граждан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.