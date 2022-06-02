Съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в ЛНР
Съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Уточняется, что журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз снимали репортаж о работе артиллеристов в Попаснянском районе и хотели передать в подарок беспилотный летательный аппарат.
Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций Вооруженных сил Украины. Бойцы и журналисты укрывались от мин в окопах.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев был ранен во время обстрела в Северодонецке. Съемочная группа телеканала пыталась выяснить, какие районы города находятся под контролем различных сил.