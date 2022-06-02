Съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в ЛНР

Четверо журналистов «Известий» попали под минометный обстрел в ЛНР

Съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз снимали репортаж о работе артиллеристов в Попаснянском районе и хотели передать в подарок беспилотный летательный аппарат.

Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций Вооруженных сил Украины. Бойцы и журналисты укрывались от мин в окопах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев был ранен во время обстрела в Северодонецке. Съемочная группа телеканала пыталась выяснить, какие районы города находятся под контролем различных сил.