Эмбер Херд сообщила о намерении обжаловать решение по проигранному делу в суде

Эмбер Херд сообщила о намерении обжаловать решение по проигранному Джонни Деппу делу

36-летняя американская актриса Эмбер Херд собирается обжаловать решение суда по делу о клевете, проигранному бывшему мужу, 58-летнему голливудскому актеру Джонни Деппу. Об этом сообщает Daily Mail.

Адвокаты артистки подтвердили, что Херд планирует подать апелляцию в суд, однако на каком именно основании — пока неизвестно. Актрисе придется предоставить доказательства того, что во время судебных разбирательств, показаний свидетелей и принятии решений присяжными были допущены ошибки.

Помимо этого, звезда обязана будет внести залог в размере 10 350 000 долларов, а также заплатить проценты в ходе апелляционного разбирательства.

Ранее суд в США признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов. При этом звезда «Пиратов Карибского моря» должен выплатить экс-супруге 2 миллиона.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, по ее словам, претерпевала во время брака.