В Крыму обеспокоились ценами на рынках после поставок продуктов из Херсона

Крымские торговцы продают продукты по низкой цене из-за поставок из Херсонской области

Крымские продавцы овощей и фруктов обеспокоились поставками продуктов из Херсонской области на местные рынки. Об этом пишет MK.RU.

В частности, работники сферы торговли жалуются, что в республике возникает переизбыток товаров из-за дополнительных поставок, в результате они вынуждены продавать свои продукты по крайне низкой цене.

«Оттуда фуры прут бесконечным потоком. Они на нашей территории отдают свою продукцию за гроши. Объясняют, мол, девать ее некуда, иначе все сгниет. А нам что делать? Наш труд обесценивается», — поделился один из крымских рыночных торговцев.

Кроме того, по словам других представителей сферы, в текущем году «туристического сезона не предвидится», и из-за скромного числа покупателей сбывать продукцию буквально некому. «В Крыму нет столько людей, чтобы все это купить. Мы готовы отдать товар по 10 рублей за килограмм, было бы кому», — заключил собеседник газеты.

В свою очередь покупатели не согласились с продавцами и высказались о поставках из Херсона положительно из-за массового снижения стоимости продуктов. «Наши продавцы зажрались. Цены никогда не сбрасывали. (...) Жители Севастополя как манну небесную восприняли приезд фермеров из Херсона. В обиду их не дадим», — заключил один из них.

Горожанин указал, что до прибытия херсонских товаров, к примеру, помидоры стоили 270-180 рублей за килограмм, а клубника — 350-400 рублей, теперь же их стоимость составляет 130 и 80-140 рублей соответственно. Еще одна местная жительница заметила, что доставленные из Херсона огурцы стоят 10-15 рублей, клубника — 50 рублей, картофель — 15-20 рублей.

2 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о том, что продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом. Политик отметил, что фрукты и овощи в Крым поставляют из Херсонской и Запорожской областей, что в два-три раза снижает стоимость продуктов.