Кадыров стал беднее в 14 раз

Глава Чечни Кадыров выбыл из топ-5 самых богатых губернаторов России с заработком 26,5 млн

Глава Чечни Рамзан Кадыров за год стал беднее в 14 раз — доходы главы российского региона составили 26,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из декларации Кадырова за 2021 год.

Согласно декларации за 2020 год, Кадыров заработал 381,19 миллиона рублей. Из-за сокращения доходов глава Чечни выбыл из топ-5 самых богатых глав российских регионов. Сейчас он занимает седьмое место в этом рейтинге.

Самым богатым российским губернатором за 2021 год стал губернатор Московской области Андрей Воробьев с доходом в 253,8 миллиона рублей. Воробьев, в отличие от Кадырова, увеличил свой заработок — в 2020 году он задекларировал 79,8 миллиона рублей. При этом в последней декларации губернатор указал два крупных объекта недвижимости не в собственности, но в пользовании — жилой дом площадью 976,8 квадратных метра и земельный участок площадью 10 271 квадратный метр.

Ранее FinExpertiza провела исследование о доходах российских граждан. Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в доходах между богатыми и бедными гражданами составила 8,6 раза.